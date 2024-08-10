Евсиков: «Личка в «Динамо» строит европейскую команду»

Бывший защитник ЦСКА Денис Евсиков высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Общаюсь с некоторыми ребятами в «Динамо». Уровень нагрузок, тренировок… По этим моментам можно понять, что человек строит европейскую команду», — цитирует Евсикова «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года, перейдя из «Оренбурга». В сезоне-2023/2024 «бело-голубые» заняли третье место в турнирной таблице РПЛ.

Сегодня, 10 августа, команда Лички сыграет с действующим чемпионом страны «Зенитом» в рамках четвёртого тура РПЛ. Начало — в 17:30 по московскому времени.