Григорян: «При Николиче ЦСКА стал более контратакующей командой»

Известный тренер Александр Григорян высказался об игре ЦСКА при сербском наставнике Марко Николиче.

Напомним, Николич возглавил «армейцев» текущим летом, сменив на этом посту Владимира Федотова. Сегодня, 10 августа, ЦСКА встретится с «Краснодаром» в рамках четвёртого тура РПЛ.

«Явного фаворита в матче «Краснодар» – ЦСКА нет. «Армейцы» при Николиче оставляют очень солидное впечатление. Он не поменял формацию, в которую играл Федотов. ЦСКА стал более контратакующей командой, более циничной», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Отметим, что в первых трёх матчах чемпионата России ЦСКА набрал семь очков и сейчас занимает третье место в турнирной таблице.