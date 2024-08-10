Мостовой уверен в победе «Спартака» над «Ахматом»

Александр Мостовой, в прошлом игрок «красно-белых», высказался о предстоящем матче столичной команды с «Ахматом».

Напомним, встреча пройдёт 11 августа, старт игры запланирован на 20:00 по московскому времени.

- В матче «Спартак» — «Ахмат» будет похожая история, что в прошедшей игре с «Крыльями Советов». Красно-белые должны побеждать на классе, у меня нет никаких сомнений в этом. Возможно, кто-то прочитает и скажет: «Это же ведь «Ахмат», как так?» Но я не вижу, чтобы «Ахмат», который получил пять от «Локомотива», сможет что-то навязать «Спартаку», - передаёт слова Мостового «Чемпионат».

Коллектив Деяна Станковича в трёх первых матчах набрал шесть баллов и располагается на пятой позиции в таблице чемпионата.