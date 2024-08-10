Корнеев: «Глушенков – это реально топовый футболист»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о нападающем петербургской команды Максиме Глушенкове.

Напомним, 25-летний Глушенков перешёл в «Зенит» летом этого года из «Локомотива». В пяти матчах за «сине-бело-голубых» футболист забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

«Глушенков – это реально топовый футболист! Плюс добавились партнёры, с которыми ему легче играть и создавать моменты. Пока Максим не будет испытывать проблем с мотивацией, продолжит радовать болельщиков своей игрой», — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 10 августа, против «Динамо». Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени.