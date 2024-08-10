Безруков: «Ничья в матче с «Ростовом» закономерна»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о матче четвёртого тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Напомним, счёт на 14-й минуте открыл полузащитник южан Данил Глебов, а в середине второго тайма нападающий казанской команды Мирлинд Даку восстановил равновесие, реализовав пенальти.

«Нужно было пользоваться этим преимуществом и забивать голы. Где‑то не получилось. Мне кажется, что ничья закономерна», — цитирует Безрукова «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Рубин», набравший четыре очка в четырёх матчах, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. От лидирующего «Зенита» казанцы отстают на пять баллов.