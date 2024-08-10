Корнеев: «Соболев ни в чём не универсальнее Кассьерры»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о возможном уходе из «Спартака» российского нападающего Александра Соболева.

Корнеев не верит в то, что такой трансфер состоится. По мнению эксперта, Соболев не превосходит в универсальности колумбийского нападающего «Зенита» Матео Кассьерру.

«Всё слишком затянулось, уже пройдены многие точки невозврата. Если бы «Зенит» сильно хотел его подписать, то он бы уже находился в команде Семака. Соболев ни в чём не универсальнее Кассьерры», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Соболев провёл за «Спартак» 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.