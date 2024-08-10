Корнеев: «Клаудиньо уже всех достал своими капризами»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о поведении полузащитника «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

Эксперт раскритиковал характер бразильского футболиста, выразив мнение, что «Зениту» следует с ним расстаться в случае поступления выгодного предложения.

«Клаудиньо уже всех достал своими капризами и выкрутасами! Но он очень качественный футболист! Если за него предложат сумму, идентичную потраченной на этот трансфер, с ним можно расставаться», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в 18 миллионов евро. В 2021 году петербургский клуб приобрёл его за 12 миллионов.