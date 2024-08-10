Корнеев: «Вендел уйдёт минимум за 25-30 миллионов евро»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением об игре полузащитника «сине-бело-голубых» Вендела.

По мнению Корнеева, если бразильский футболист когда-нибудь и покинет «Зенит», то только за большие деньги.

«Вендел никогда не закиснет. Этот игрок получает огромное удовольствие от футбола. Он уйдёт только за большие деньги. Минимум 25-30 миллионов евро. А то и больше!» — цитирует Корнеева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Вендел провёл за «Зенит» четыре матча, в которых отметился шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.