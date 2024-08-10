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Бубнов назвал точный счёт матча «Краснодар» - ЦСКА

10 Августа 2024 • 08:42 Комментировать

В рамках четвертого тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде сыграет против «Краснодара». Об этом поединке поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. ЦСКА выше «быков» в таблице, да и Николич более сильный тренер, чем Мусаев. Но в Кубке побеждали краснодарцы. Жду игру результативную, но никому не готов отдать преимущество», - цитирует Бубнова Sportbox.

Матч «Краснодара» против ЦСКА состоится в субботу, 10 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В преддверии поединка «быки» занимают 12-е место в таблице РПЛ, а «армейцы» - третье.

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