Бубнов вынес приговор «Динамо» в матче с «Зенитом»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о центральном матче четвертого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо».

«4:1. Фаворит - «Зенит». «Динамо» смущает меня с первых игр, оборона выглядит слабо. Максимум они способны здесь забить. «Зенит» при этом может забить по два в каждом тайме», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится сегодня, 10 августа, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают первое место в таблице, а гости – второе.