Карпин назвал игрока «Зенита», который пригодится «Ростову»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциальном трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.

«Сутормин не помешал бы «Ростову», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Сутормин выступал за «Зенит» и «Сочи» (аренда). 30-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата России, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

В последнем поединке «Ростов» сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1. Подопечные Карпина с пятью баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.