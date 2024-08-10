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«Ювентусу» интересен игрок, на которого претендовал «Спартак» слухи

10 Августа 2024 • 06:16 Комментировать
Коринтианс
...
Ред Булл Брагантино
Через 20 ч. 36 мин.

Вингер «Коринтианса» Уэсли может продолжить карьеру в Италии.

Среди претендентов на бразильца фигурировал московский «Спартак», однако вероятность сделки, по последним данным, оценивается невысоко. Согласно сообщениям журналиста Бруно Андраде, кандидатуру Уэсли рассматривает «Ювентус». Туринский клуб планирует начать переговоры по футболисту в том случае, если не сможет приобрести Вендерсона Галено из «Порту».

Уэсли играет на левом фланге атаки. В 81 матче за первую команду «Коринтианса» он записал на свой счёт семь забитых мячей и шесть результативных передач. Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.

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