​Ринат Билялетдинов: «Спартаку» будет сложно с «Ахматом» в психологическом плане»

В российском футболе стартует четвёртый тур чемпионата, московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «Ахматом» - клубом, который в предыдущем туре разгромно проиграл другому столичному клубу, «Локомотиву». Известный российский футбольный специалист Ринат Билялетдинов считает, что такая предыстория может сыграть против «Спартака»:

- «Спартаку будет сложно играть с «Ахматом» в психологическом плане. «Ахмат» поедет исправляться. Ему есть, что предложить соперникам. Если «Спартак» проявит пренебрежительность, то «Ахмат» может наказать. С грозненцами шутки плохи, - цитирует слова Билялетдинова Газета.Ru.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдёт в воскресенье, одиннадцатого августа.