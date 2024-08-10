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​Ринат Билялетдинов: «Спартаку» будет сложно с «Ахматом» в психологическом плане»

10 Августа 2024 • 04:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.43 X 4.80 2 6.80
11.08 20:00

В российском футболе стартует четвёртый тур чемпионата, московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «Ахматом» - клубом, который в предыдущем туре разгромно проиграл другому столичному клубу, «Локомотиву». Известный российский футбольный специалист Ринат Билялетдинов считает, что такая предыстория может сыграть против «Спартака»:

- «Спартаку будет сложно играть с «Ахматом» в психологическом плане. «Ахмат» поедет исправляться. Ему есть, что предложить соперникам. Если «Спартак» проявит пренебрежительность, то «Ахмат» может наказать. С грозненцами шутки плохи, - цитирует слова Билялетдинова Газета.Ru.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдёт в воскресенье, одиннадцатого августа.


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