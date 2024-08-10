​Ринат Билялетдинов: «Динамо» будет непросто в игре с «Зенитом»

В российском футболе стартует четвёртый тур чемпионата, московскому «Динамо» предстоит сыграть с питерским «Зенитом», сверхуверенно начавшим чемпионат - питерцы, действующие чемпионы страны, выиграли все три матча с общим счётом 13:0. Потому известный специалист Ринат Билялетдинов уверен - динамовцам будет очень непросто.

- Я давно не помню того, чтобы «Зенит» был в такой хорошей форме на старте чемпионата. «Динамо» в этом матче будет сложно. Они только втягиваются в сезон, - цитирует слова Билялетдинова Газета.Ru.

Матч между «Зенитом» и московским «Динамо» пройдёт в субботу, десятого августа.