​Колыванов однозначно назвал фаворита РПЛ

Бывшая звезда российского футбола, ныне тренер ивановского «Текстильщика», Игорь Колыванов, не сомневается в том, что питерский «Зенит» является фаворитом начавшегося сезона РПЛ. Пока что подопечные Сергея Семака выиграли три мяча с разницей мячей в плюс тринадцать. В четвёртом туре им предстоит поединок с московским «Динамо».

- «Конечно, «Зенит» является фаворитом РПЛ. Клуб, который шесть раз подряд становится чемпионом России, однозначно является фаворитом, - цитирует слова Колыванова Газета.Ru.

«Зенит» и «Динамо» сыграют между собой уже сегодня, десятого августа.