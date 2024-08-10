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​Колыванов однозначно назвал фаворита РПЛ

10 Августа 2024 • 02:49 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
Через 13 ч. 42 мин.

Бывшая звезда российского футбола, ныне тренер ивановского «Текстильщика», Игорь Колыванов, не сомневается в том, что питерский «Зенит» является фаворитом начавшегося сезона РПЛ. Пока что подопечные Сергея Семака выиграли три мяча с разницей мячей в плюс тринадцать. В четвёртом туре им предстоит поединок с московским «Динамо».

- «Конечно, «Зенит» является фаворитом РПЛ. Клуб, который шесть раз подряд становится чемпионом России, однозначно является фаворитом, - цитирует слова Колыванова Газета.Ru.

«Зенит» и «Динамо» сыграют между собой уже сегодня, десятого августа.


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Евро-Футбол.Ру,
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