Масалитин: «Ахмат» любит отбирать очки у «Спартака»

В российском футболе стартует четвёртый тур чемпионата, московскому «Спартаку», удачно начавшему сезон, предстоит сыграть с «Ахматом», который в предыдущем туре потерпел сокрушительное поражение от «Локомотива» - 0:5. Бывший футболист «Спартака» Валерий Масалитин опасается, что это подхлестнёт грозненцев в матче против «красно-белых»:

- «Ахмат» в последнее время любит отбирать очки у красно-белых. Если команда Станковича будет реализовывать свои моменты, то встреча может даться легко. Но я думаю, что игра будет тяжелая, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

Матч «Ахмата» и «Спартака» пройдёт одиннадцатого августа.