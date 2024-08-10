«Зенит» – «Динамо»: Ориентировочные стартовые составы на топ-матч 4-го тура РПЛ

В большом матче четвёртого тура чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» примет московское «Динамо». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

«Зенит»: Латышонок, Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Караваев, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Клаудиньо, Кассьерра.

«Динамо»: Лунёв, Скопинцев, Бальбуэна, Майсторович, Даса, Чавес, Нгамалё, Бителло, Фомин, Гладышев, Тюкавин.

Защитник «Зенита» Нуралы Алип пропустит матч из-за травмы. У Родригао тоже было повреждение. Защитника «Динамо» Ивана Лепского заменили в предыдущем матче из-за повреждения.

Ещё про защитников «бело-голубых». Вернулся с Олимпиады Фабиан Бальбуэна. Индивидуально тренируется Роберто Фернандес. Начал восстановление после операции нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв.

В предыдущих трёх турах РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов», «Рубин» (по 4:0) и «Ростов» (5:0), а «Динамо» победило «Факел», «Локомотив» (по 3:1) и «Акрон» (2:0).

Матч «Зенит» – «Динамо» состоится сегодня, 10 августа, в 17 часов 30 минут. Место проведения встречи – «Газпром Арена». За ходом игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов