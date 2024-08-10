«Краснодар» – ЦСКА: Вероятные стартовые составы на матч чемпионата России

В четвёртом туре РПЛ московский ЦСКА встретится на выезде с «Краснодаром». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Черников, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Козлов, Мозес Кобнан.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Виллиан Роша, Келлвен, Бистрович, Обляков, Файзуллаев, Мусаев, Жемалетдинов.

Травмы у нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова и полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса. У «быков» под вопросом участие в матче форварда Джона Кордобы, который испытывал мышечные проблемы.

За три тура РПЛ «Краснодар» набрал 3 очка, сыграв ничьи с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» и «Факелом» (по 0:0). У ЦСКА 7 очков – ничья с «Ростовом» (0:0), разгромы «Пари НН» (3:0) и «Оренбурга» (5:1).

«Краснодар» и ЦСКА уже встречались в этом сезоне на поле «быков». 31 июля «чёрно-зелёные» обыграли «армейцев» со счётом 1:0 в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Матч «Краснодар» – ЦСКА начнётся в Краснодаре сегодня, 10 августа, в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов