19-летний футболист «Коринтианса» Уэсли вряд ли перейдёт в «Спартак».

Информация об интересе московского клуба к бразильцу появилась в четверг. По обновлённым данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», переезд футболиста в Россию маловероятен – юный вингер намерен продолжить карьеру в Европе, о чём уже наслышаны в «Спартаке».

В активе Уэсли три забитых мяча и три результативные передачи в 47 поединках за первую команду «Коринтианса» в рамках бразильской Серии А. Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 10 млн евро.