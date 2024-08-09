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Переход бразильского вингера Уэсли в «Спартак» считается маловероятным эксклюзив

09 Августа 2024 • 23:43 Комментировать
Коринтианс
...
Ред Булл Брагантино
11.08 03:30

19-летний футболист «Коринтианса» Уэсли вряд ли перейдёт в «Спартак».

Информация об интересе московского клуба к бразильцу появилась в четверг. По обновлённым данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», переезд футболиста в Россию маловероятен – юный вингер намерен продолжить карьеру в Европе, о чём уже наслышаны в «Спартаке».

В активе Уэсли три забитых мяча и три результативные передачи в 47 поединках за первую команду «Коринтианса» в рамках бразильской Серии А. Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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