Карпин резким эпитетом дал оценку игре «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- Есть ли рецепт, как дожимать соперника в таких матчах, как сегодня, чтобы решать всё раньше финального свистка и со спокойными мыслями доигрывать концовку?

- Либо забивать в первом тайме, когда всё даётся хорошо, либо выходить так на второй тайм, как на 15 первых минут вышли. Всё просто.

- Что случилось? «Рубин» ли был просто настолько хорош и заряжен после перерыва, либо «Ростов» в чем-то подсел и, может быть, отдал инициативу?

- Не подсел - это точно. После перерыва нельзя подсесть после отдыха 15-минутного. 100% не из-за того, что подсели, а из-за того, что начали заниматься хренью, «катать яйца» это называется.

- Есть объяснению этому?

- Нет. Пока нет.

- Давайте вспомнить гол Глебова. Впервые, как говорят, головой ударил в РПЛ, забил, оказался в неожиданном месте, как всё случилось? Бывает ли что-то подобное в тренерской практике?

- Да, бывает.

- Уткин говорил, что не наигрывали такие комбинации никогда.

- Какие такие?

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- Так, чтобы с подключением Глебова.

- У нас любой из опорных полузащитников может оказаться в штрафной. В смысле «не наигрывали»?

- Что позитивного из этого матча можно вынести?

- Первый тайм позитивный.