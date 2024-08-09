Карпин резким эпитетом дал оценку игре «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».
- Есть ли рецепт, как дожимать соперника в таких матчах, как сегодня, чтобы решать всё раньше финального свистка и со спокойными мыслями доигрывать концовку?
- Либо забивать в первом тайме, когда всё даётся хорошо, либо выходить так на второй тайм, как на 15 первых минут вышли. Всё просто.
- Что случилось? «Рубин» ли был просто настолько хорош и заряжен после перерыва, либо «Ростов» в чем-то подсел и, может быть, отдал инициативу?
- Не подсел - это точно. После перерыва нельзя подсесть после отдыха 15-минутного. 100% не из-за того, что подсели, а из-за того, что начали заниматься хренью, «катать яйца» это называется.
- Есть объяснению этому?
- Нет. Пока нет.
- Давайте вспомнить гол Глебова. Впервые, как говорят, головой ударил в РПЛ, забил, оказался в неожиданном месте, как всё случилось? Бывает ли что-то подобное в тренерской практике?
- Да, бывает.
- Уткин говорил, что не наигрывали такие комбинации никогда.
- Какие такие?
- Так, чтобы с подключением Глебова.
- У нас любой из опорных полузащитников может оказаться в штрафной. В смысле «не наигрывали»?
- Что позитивного из этого матча можно вынести?
- Первый тайм позитивный.
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