Рахимов: «Неплохой второй тайм, характер команда проявила»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- «Рубин» по-разному выглядел в первом и втором тайме. Как повлиял перерыв, какие мысли донесли до парней в раздевалке?

- Я думаю, что вы правы, что мы во втором тайме выглядели совершенно по-другому и выглядели более активно в отборе. Более активные как раз в блоке, котором мы играли. В первом тайме мы позволяли очень много в моментах, когда соперник доставлял мячи в штрафную и подходил к штрафной на расстояние 25-30 метров. Во втором тайме стали играть более активно и, наверное, более качественно. Все-таки вели борьбу и контролировали мяч. Отсюда и результат, потому что если брать по второму тайму, в принципе, возле наших ворот почти не было никаких ситуаций, только за счет навесов и передач. Всё остальное было нормально. Неплохой второй тайм, и это характер команда проявила. Нормально.

- Временная потеря организованности, которую «Рубин» допустил в первом тайме, она стала следствием пропущенного мяча, либо команда такой и вышла на первый тайм?

- Не «организованности», а активности, если правильно сказать. Мы же видели, когда этот гол пришел. Передачу делал Осипенко из зоны 30 метров от ворот, и он беспрепятственно это сделал, хотя его нужно было встречать, должен был быть подсказ сзади, у нас было четверо на этой позиции. Значит, нужно было накрывать, потому что отборы в этой зоне всегда дают возможность выйти в контратаку. Мы позволили, и Чумич в этой ситуации не совсем понял, он подошел и сказал, что мы вроде должны в блоке… Но я ему объяснил, блок должен был активным, он не должен быть пассивным.

- Как оцените замены? Все пять замен провели во втором тайме, хотя тот же Шабанхаджай меньше 20 минут отыграл.

- Да, мы сделали все пять замен. Шабанхаджай вышел очень неплохо в атакующих действиях. Мы видели, что он отлично на скорости подрывает эту зону. Но, к сожалению, он не попал в оборонительные действия. Мы видели, что достаточно много моментов, где он в оборонительных действиях поздно реагировал. В этой ситуации нам нужно было, мы понимали, что будет много длинных передач в штрафную, а мы знаем, что «Ростов» достаточно хорошо и уверенно борется в штрафной, поэтому нам нужен был еще один дополнительно высокий игрок. Иванов вышел на эту позицию, и все остальные сыграли нормально. Шабанхаджай не выпадал, но выпал как раз из оборонительных действий, отсюда замена была, если можно так сказать, по ситуации.