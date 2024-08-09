Лучшие игроки матча «Ростов» – «Рубин»

«Ростов» и «Рубин» разошлись ничейным результатом в 4-м туре Российской премьер-лиги. На гол Данилы Глебова в первом тайме казанцы ответили забитым мячом Мирлинда Даку с пенальти во втором тайме. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно выбрало лучших игроков матча.

Статистика матча: владение мячом – 61:39, удары по воротам – 16:10, в створ – 3:4, угловые – 7:2.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 7,5. Автор гола «Ростова» и игрок, больше всех пробивавший по чужим воротам (наряду с Роналдо). И отбирал мяч, и перехватывал, и выносил, и в дриблинг ходил. В общем, выполнял полный спектр полузащитной работы.

НИКОЛА ЧУМИЧ – 6,5. Благодаря его удару «Рубин» заработал пенальти. Плюс была у Чумича ещё возможность принести гостям победу – немножко не попал он шведой в левый угол.

РОНАЛДО – 7,0. Неслучайно отдал голевой пас Глебову. В том плане, что выигрывать верховую борьбу в атаке для него обычное дело. Из восьми таких единоборств шесть за ним остались. Остаётся самому только забивать.

ОЛЕГ ИВАНОВ – 7,0. Получил очень мало игрового времени с замены, что не помешало ему ситуативно стать одним из героев матча. Вынес мяч с линии ворот в добавленное время, не дав «Ростову» вырвать победу на финише.

УМАР САКО – 7,5. О том, что в матче было много подач, отчётливо свидетельствует статистика верховых единоборств (36-22 в общекомандном плане). Шестнадцать раз в них участвовал Сако – и одиннадцать таких эпизодов выиграл.

Кирилл Иванцов