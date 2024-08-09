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Лучшие игроки матча «Ростов» – «Рубин»

09 Августа 2024 • 23:13 Комментировать
Ростов
1:1
Рубин

«Ростов» и «Рубин» разошлись ничейным результатом в 4-м туре Российской премьер-лиги. На гол Данилы Глебова в первом тайме казанцы ответили забитым мячом Мирлинда Даку с пенальти во втором тайме. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» субъективно выбрало лучших игроков матча.

Статистика матча: владение мячом – 61:39, удары по воротам – 16:10, в створ – 3:4, угловые – 7:2.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Ростов1:1Рубин
(1:0) Глебов Данил14'  
  62'Даку Мирлинд (1:1)
Ятимов РустамЛангович Андрей  52'Сако УмарОсипенко МаксимВахания Илья 84' (Чернов Евгений ( 84') Уткин ДаниилГлебов ДанилЩетинин Кирилл 84' (Саравия Родриго ( 84') РоналдоГоленков Егор  29' 71' (Комличенко Николай ( 71') Азнауров Имран 63' (Байрамян Хорен ( 63')
Запасные: Аль-Аскалани ЭядОдоевский ДаниилМелёхин ВикторЗубенко ИльяКомаров ИванИгнатов ГерманХанкич ХидаетКучаев Константин
Ставер ЕвгенийТесленко ЕгорВуячич ИгорГрицаенко АлексейКабутов ДмитрийБезруков РусланИву Угочукву  79' 88' (Зотов Александр ( 88') Рожков Илья 68' (Шабанаджай Дардан ( 68'Иванов Олег 88') Чумич Никола 75' (Вада Валентин ( 75') Даку МирлиндЮкич Александар  85' 88' (Апшацев Марат ( 88')
Запасные: Йочич БогданРахмоналиев УмаралиЛомовицкий АлександрНигматуллин АртурКузнецов ДаниилАшурматов РустамКорец Никита
09 августа. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
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ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 7,5. Автор гола «Ростова» и игрок, больше всех пробивавший по чужим воротам (наряду с Роналдо). И отбирал мяч, и перехватывал, и выносил, и в дриблинг ходил. В общем, выполнял полный спектр полузащитной работы.

НИКОЛА ЧУМИЧ – 6,5. Благодаря его удару «Рубин» заработал пенальти. Плюс была у Чумича ещё возможность принести гостям победу – немножко не попал он шведой в левый угол.

РОНАЛДО – 7,0. Неслучайно отдал голевой пас Глебову. В том плане, что выигрывать верховую борьбу в атаке для него обычное дело. Из восьми таких единоборств шесть за ним остались. Остаётся самому только забивать.

ОЛЕГ ИВАНОВ – 7,0. Получил очень мало игрового времени с замены, что не помешало ему ситуативно стать одним из героев матча. Вынес мяч с линии ворот в добавленное время, не дав «Ростову» вырвать победу на финише.

УМАР САКО – 7,5. О том, что в матче было много подач, отчётливо свидетельствует статистика верховых единоборств (36-22 в общекомандном плане). Шестнадцать раз в них участвовал Сако – и одиннадцать таких эпизодов выиграл.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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