Глебов подтвердил, что впервые в карьере нанёс удар головой

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Рубин» Данил Глебов для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- В первой половине второго тайма было меньше давления и активности впереди, попыток отбора на чужой половине. Так складывались обстоятельства, соперник заставил поменять игру или сил не хватало? Может быть, другой расчет был в чем-то?

- Не знаю на самом деле, мы потеряли нить игры, перестали играть так, как в первом тайме. Наверное, из-за этого у нас были проблемы.

- Предлагаю вспомнить забитый мяч. Пишут, что это вообще первый удар Данила Глебова головой в РПЛ. Так ли?

- Да, правильно пишут.

- На тренировках вообще удается головой играть и бить? Насколько этот элемент часто присутствует?

- На самом деле на тренировках я вообще в штрафной не бываю. Постоянно у нас больше Максим Осипенко любит подключаться, приходится оставаться где-то рядом с Умаром, чтобы в случае потери сразу накрывать.

- Как тогда так вышло, что не страховал партнера, а в итоге сам оказался во вратарской?

- Побольше надо оказываться там.