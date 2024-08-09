Даку дал «Рубину» ничью: «Ростов» после гола Глебова не удержал победу

Во втором пятничном матче четвёртого тура РПЛ встречались «Ростов» с «Рубином». Две эти команды проиграли в предыдущем туре: «Ростов» – «Зениту», а «Рубин» – «Химкам». У казанцев до этого было в чемпионате ещё одно поражение – от «Зенита».

Валерий Карпин обозначил, что у «Ростова» задача не вылететь из РПЛ. Поражение от «Зенита», пусть и с разницей в пять мячей, само по себе не должно помешать выполнению этой задачи. А вот домашний матч с «Рубином» ростовчанам, конечно, желательно было выигрывать.

Казанская команда в прошлом сезоне закрепилась в середине таблицы, но сейчас нужно снова доказывать свою состоятельность. Три очка в трёх матчах – маловато, это уровень борьбы за выживание. Соответственно, «Рубину» очки тоже требовались в турнирном плане.

«Ростов» в предыдущем матче попал под знатный каток «Зенита», а тут такой опасности со стороны «Рубина» вроде не просматривалось. Тот и сам раньше понапропускал прилично – девять за три матча чемпионата, в том числе «четвёрочку» от «Зенита».

Первый опасный момент оказался на счету «Рубина». Штрафной был с правого фланга, Юкич ударил в дальний угол, а Ятимов вытащил. Сами ростовчане при подключениях к атаке делали ставку на навесы – и не прогадали ведь. Голом «Ростова» обернулась четырнадцатая минута.

Осипенко высоко подал с левого фланга, Роналдо скинул с области дальней штанги, и Глебов головой положил мяч в ворота (1:0). Эта пара продолжала при возможности угрожать воротам соперника. Удары в основном наносились с дистанции – блокировались либо шли мимо.

После одной из попыток Глебова пришлось вступать в дело Ставеру. «Рубину» явно не хватало остроты в атаке. Даку с игры не создавал – ему был нужен пенальти, чтобы реализовать его. И в районе часа игры Мирлинд получил в распоряжение такую возможность.

Чумич в чужой штрафной площади отправил мяч в руку Ланговичу – это одиннадцатиметровый. Даку сделал с точки то, что он умеет делать прекрасно. В левый угол мяч был послан с пенальти – Якимов не угадал и кинулся в другую сторону (1:1).

Игра была не то чтоб яркая, но и не то чтоб исключительно боевая. Места интересным эпизодам хватало. Чумич был близок к красивому голу, внешней стороной стопы вывернув мяч чуть левее створа. Уткин, умеющий забивать со штрафных, недокрутил в левую девятку.

«Ростов» побольше гостей вырвать победу старался. Уткин подал справа, Комличенко ударил головой – Ставер парировал. У «Рубина» возникла непонятка с заменами – Роналдо чуть ли не силой планировал сопроводить Безрукова с поля. Что это – маленькие футбольные хитрости?

Саравия, вышедший на замену, едва не обеспечил ростовчанам победу. После углового пробил Родриго в левый угол – а там на ленточке в нужном месте в нужное время оказался Олег Иванов. Итог – ничья. Теперь пять очков у «Рубина» и четыре балла у «Ростова».

Реклама

Кирилл Иванцов