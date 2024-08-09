Канчельскис: «Все уже говорят, что «Спартак» показывает хорошее выступление»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис скептически относится к перспективам «Спартака» в текущем сезоне и считает, что команда может, как обычно, после бодрого старта «посыпаться» и в итоге вести борьбу не за медали.

- Все уже говорят, что команда показывает хорошее выступление. Когда они будут весь сезон так играть, тогда можно будет говорить о стабильности, - приводит слова Канчельскиса Betonmobile.

Специалист предлагает подождать с выводами еще несколько туров, а лучше до середины сезона.

В воскресенье «Спартак» дома сыграет против «Ахмата». Команда Деяна Станковича набрала шесть очков в первых трех турах и делит четвертое место в таблице.