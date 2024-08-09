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«Рубин» с пенальти отыгрался в матче с «Ростовом»

09 Августа 2024 • 22:14 Комментировать
Ростов
1:1
Рубин
окончен

В эти минуты «Ростов» противостоит «Рубину» в матче четвёртого тура Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина быстро повела в счете после уникального для Данила Глебова удара головой. Сразу после перерыва казанцы отыгрались - Александар Юкич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мирлинд Даку головой сбросил мяч к левому краю вратарской, Никола Чумич зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч попал в руку Андрею Ланговичу - пенальти. Мирлинд Даку с «точки» уверенно пробил в левый угол ворот, Ятимов в свою очередь гадал и в итоге прыгнул в правый угол.

1:1 на табло, у «Ростова» пять очков и седьмое место в таблице, казанцы идут следом с четырьмя баллами. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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