​Масалитин: «ЦСКА и «Краснодар» могут выдать ничью»

В российском футболе начинаются матчи четвёртого тура, ЦСКА предстоит сграть с «Краснодаром». Недавно эти команды сыграли между собой в рамках Фонбет Кубка России, и «быки», вопреки логике, оказались сильнее «армейцев», победив с минимальным счётом. Валерий Масалитин, бывший игрок ЦСКА, считает, что наиболее вероятным исходом матча РПЛ станет ничья.

- Если ЦСКА после Кубка России сделает правильные выводы о сильных и слабых сторонах соперника, то в матче чемпионата может быть и ничья, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.

ЦСКА и «Краснодар» сыграют друг с другом десятого августа.