​Булыкин дал совет «Спартаку»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал совет московскому «Спартаку» в преддверии матча против «Ахмата». «Спартак» успешно начал сезон, но Булыкин опасается, что своё слово может сказать недооценка соперника.

Он призвал «красно-белых» не расслабляться, тем более, что соперник будет дополнительно мотивирован и по-спортивному зол после удручающего разгрома от «Локомотива» - 0:5.

- Главное, чтобы «Спартак» не расслабился, «Локомотив» в прошлом туре вышел с хорошим настроем и обыграл «Ахмат» на чужом поле, что сделать тяжело. Если «Спартак» начнет хорошо игру, забьет гол, то он может хорошо провести хорошо в целом весь матч, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.