Артига: «Такие ошибки недопустимы в РПЛ»

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Что сегодня не получилось? Вроде бы давили, особенно в концовке. Тем не менее, поражение.

- То, как мы сыграли второй тайм, заслуживает уважения. Нужно продолжать в том же духе и желательно играть так же, чем проигрывать и играть так, как могло ожидаться, и еще хуже. Такие ошибки недопустимы в РПЛ, поэтому мы будем прикладывать все усилия, чтобы выиграть последующие матчи.

- С каким заданием сегодня выходил Бутта Магомедов? Потому что по предматчевой расстановке казалось, что он должен быть слева, но по факту он оказывался в центре чаще Заболотного в первом тайме.

- В этом был замысел, чтобы соперник не понял, где будет перемещаться Магомедов, но, к сожалению, нам не удалось его выполнить, поэтому будем стараться.

- Насколько остались довольны заменами и тем перестроением, которое затем произошло? Имею в виду выход Мирзова и Бакаева?

- Да, к сожалению, не получилось реализовать много моментов, у нас было много шансов забить, но такова игра. Первый и второй тайм отыграли отлично, в том числе я доволен стартовым составом и игроками, которые вышли на замену. Поэтому нужно просто продолжать в том же духе.