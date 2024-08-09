Стало известно, почему Актюркоглу отказал «Спартаку»

Появилась информация о том, почему турецкий вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу отказался от перехода в «Спартак».

Ранее сообщалось, что трансфер игрока в российский клуб окончательно сорвался.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», отказ Актюркоглу связан с тем, что у футболиста появился вариант с переходом в клуб из топ-5 лиг. 25-летний вингер хочет играть в еврокубках и готов был ехать в Россию только при отсутствии иных вариантов.

В прошлом сезоне Актюркоглу провел 54 матча с учетом всех турниров, забил 15 мячей и стал автором девяти результативных передач.