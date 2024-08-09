Булыкин: «Динамо» будет очень тяжело одержать победу»

Российский футбол готовится к матчам четвёртого тура чемпионата, и главной встречей станет поединок питерского «Зенита» и московского «Динамо». Известный в прошлом нападающий московского «Локомотива» и сборной России, Дмитрий Булыкин, не сомневается в том, что тон на поле будет задавать питерский «Зенит», но оставляет некоторые надежды и поклонникам «Динамо». Он пояснил, что для этого надо сделать.

- «Динамо» будет очень тяжело одержать победу, но не надо выходить с мыслью о том, что ты проиграешь. Если «Динамо» полностью отдастся игре, то будет шанс зацепить положительный результат, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

Игра между питерским «Зенитом» и московским «Динамо» состоится в субботу, десятого августа.