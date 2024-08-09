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Из-за кого «Химки» проиграли «Пари НН»

09 Августа 2024 • 21:08 Комментировать
Пари НН
1:0
Химки

В первом матче четвёртого тура чемпионата России «Пари НН» одержал дома минимальную победу над «Химками». Гол из первого тайма остался единственным во встрече. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило некоторых игроков матча «Пари НН» – «Химки».

Статистика матча: владение мячом – 28:72, удары по воротам – 9:20, в створ – 2:4, угловые – 4:8.

Максимальное количество баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

 

Протокол игры  
Пари НН1:0Химки
(1:0) Ожегович Огнен17'  
Медведев НикитаТихий Дмитрий 44' (Александров Виктор ( 44'  71') Гоцук Кирилл  21' 46' (Магкеев Станислав ( 46') Каккоев НикитаБоженов Кирилл  83'Калинский НиколайЕрмаков Никита 68' (Зе Турбо Жозе ( 68'  70') Эктов Александр  60'Тичич Лука 78' (Глейзер Дан Леон ( 78') Боселли ХуанОжегович Огнен 68' (Карапузов Владислав ( 68')
Запасные: Шнапцев МаксимКутателадзе НиколозМухин АнтонЛукьянов ВадимТрошечкин АлександрЦарукян ВалерийВедерников Данила
Обухов ИгорьФилин АлександрФаринья Эдгардо  73'Гогуа Седрик 63' (Мирзов Резиуан ( 63') Фернандес Даниэль IIХосонов ХетагВера Лукас Габриэль 75' (Глушаков Денис ( 75') Ориньо II 84' (Степанов Данил ( 84') Руденко Александр Александрович 63' (Бакаев Зелимхан ( 63') Заболотный АнтонМагомедов Бутта 75' (Берковский Илья ( 75')
Запасные: Кокарев НикитаАбдуллахи КвариГолубович ПетарИсаенко ОлегЧежия ИраклийАнджелкович НеманьяВолков Захар
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ЭДГАРДО ФАРИНЬЯ – 5,0. Именно его левая нога свела на нет потенциальное «вне игры» Ожеговича в моменте с голом «Пари НН». Не выдержал линию, не обеспечил искусственный офсайд. Стоило быть внимательнее. Потом стремился реабилитироваться и выиграл 8 из 8 единоборств в обороне, но тот его ляп из первого тайма остался решающим в матче.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 6,0. Этого парня слегка похвалим – может, и неожиданно для кого-то. Он мог вообще ничего не делать и простоять весь матч. Но проявлял активность и искал шансы в атаке для своей команды. Ещё мог Заболотный из 5 ударов ни разу не попасть в створ – но 2 раза он это сделал. Забить ему помешал Медведев.

РЕЗИУАН МИРЗОВ – 5,0. Вышел на замену спасать «Химки», однако же не спас. Если Заболотному простить отсутствие голов можно, то от Мирзова как от подвижного крайка ожидается большее влияние на результат через обострение и результативные действия. Или тоже уже не ожидается?

АЛЕКСАНДР ЭКТОВ – 7,5. Хорошо провёл дебютный матч за свою новую команду. Сделал голевой пас Ожеговичу и закрыл правый фланг нижегородцев от чужих посягательств. Правда, передач много неточных сделал (9 из 18). Хотя «Пари НН» в каком-то смысле и знакомая ему команда. В таких рабочих коллективах он чувствует себя как рыба в воде – не то что в «Краснодаре», ассоциирующим себя с другой стилистикой.

        Кирилл Иванцов

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