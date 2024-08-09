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«Ростов» быстро повёл в матче с «Рубином» после удара Глебова

09 Августа 2024 • 21:07 Комментировать
Ростов
1:0
Рубин
1 1.90 X 3.75 2 4.10
перерыв

В четвёртом туре Премьер-лиги «Ростов» принимает «Рубин». Как и в первой игре дня, в которой «Пари НН» играл против «Химок», здесь забит относительно быстрый гол.

На 14-й минуте Максим Осипенко с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской, Роналдо хорошо выпрыгнул и головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Данил Глебов спокойно набежал на мяч и уже без проблем отправил его в левый угол ворот.

Счет стал 1:0, «Ростов» набирает семь очков в онлайн-таблице и делит третье место, у соперник три балла и 10-е место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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