«Ростов» быстро повёл в матче с «Рубином» после удара Глебова

В четвёртом туре Премьер-лиги «Ростов» принимает «Рубин». Как и в первой игре дня, в которой «Пари НН» играл против «Химок», здесь забит относительно быстрый гол.

На 14-й минуте Максим Осипенко с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской, Роналдо хорошо выпрыгнул и головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Данил Глебов спокойно набежал на мяч и уже без проблем отправил его в левый угол ворот.

Счет стал 1:0, «Ростов» набирает семь очков в онлайн-таблице и делит третье место, у соперник три балла и 10-е место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.