​Гладилин: «Зенит» - фаворит матча с «Динамо»

Российский футбол готовится к матчам четвёртого тура чемпионата, и главной встречей станет поединок питерского «Зенита» и московского «Динамо». Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим прогнозом на матч. Он считает «Зенит» безусловным фаворитом предстоящего матча.

- Фаворитом является «Зенит». У команды более стабильный состав, сейчас у них все получается. Если что-то не случится, то «Зенит» будет фаворитом, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Игра между питерским «Зенитом» и московским «Динамо» состоится в субботу, десятого августа.