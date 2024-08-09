​Гладилин: «Спартак» ждёт трудный матч с «Ахматом»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин рад удачному началу сезона в исполнении «красно-белых», но предрекает непростой матч против «Ахмата» в следующем туре. В предыдущем туре «Ахмат» пропустил пять безответных мячей от «Локомотива», а потому, естественно, будут стараться отыграться перед своими болельщиками.

- «Конечно, «Спартаку» будет с «Ахматом» сложнее, чем с «Динамо» и «Крыльями Советов». Если брать матч с «Динамо», то у команд была ротация состава. «Ахмат» — серьезная команда. Они не очень удачно начали чемпионат, со «Спартаком» они будут играть строго на результат, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится одиннадцатого августа.