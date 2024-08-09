Рахимов: «Нет никакой системной проблемы, нам всё залетает пока»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- После удачного старта два поражения во втором и третьем турах у «Рубина». Какие выводы сделаны из этих матчей, какие ошибки сегодня команда не должна повторять, чтобы добиться успеха в Ростове?

- Наверное, без ошибок невозможно, просто надо понимать, что бывают ключевые ошибки, когда тебя за это наказывают. Где-то тебе может повезти и не накажут, но без ошибок не будет. Естественно, мы это все обсудили и обо всем поговорили. Посмотрим, как будет складываться сегодня. Ход матча, наверное, подскажет, будут ошибки или нет.

- По первым турам и по матчу Кубка, думаю, эксперты и болельщики присматриваются к тому, кто появляется в воротах у «Рубина», сегодня это Ставер. До этого дважды Нигматуллин в старте, Евгений - в Кубке и чемпионате, сегодня снова он. Чем обусловлен его выбор?

- Мы поговорили с тренером вратарей и обсудили все моменты, кто и как выглядит на тренировках. Было принято решение, что сегодня выйдет Ставер.

- В трех турах у «Рубина» девять пропущенных мячей, почти больше всех в лиге. Есть ли в этом какая-то системная проблема либо это каждый раз стечение футбольных обстоятельств?

- Да нет никакой системной проблемы. Просто так получается, что всё залетает пока. Отсюда такое количество пропущенных. Здесь можно радоваться, что есть большое количество забитых. Но в любом случае нам нужно стабилизировать игру, мы это прекрасно понимаем. Понимаем, что нам надо вернуться к той надежности, которая была. Отсюда надежность нужна во всех линиях, начиная от вратарской и передающаяся уверенность всему блоку.

- Сегодня в старте и Юкич, и Безруков. Вада при этом в запасе, а он был в тройке в предыдущем матче с «Химками». Чем обусловлен выбор тройки нападения? Понятно, что там стабильно Даку, но почему именно Руслан сегодня выходит с первых минут?

- Здесь не только о нем нужно говорить, нужно говорить о том, что в течение этой недели у нас были определенные проблемы, и тот же Вада выходит играть с травмой, с повреждением. У того же Даку было повреждение. Нам очень важно понимать, готовы ли они на 100%, смогут ли они держать определенный уровень игры, потому что сегодня ждет соперник, который будет очень активно атаковать, активно прессинговать во многих моментах. Посмотрим, было принято решение, что выйдут Безруков и Чумич, и начнет игру Даку.