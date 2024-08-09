Карпин: «Всё зависит от того, как мы будем играть, а не от того, что «Рубин» много или мало пропускает»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Рубином».

- В предыдущем туре «Ростов» потерпел болезненное поражение. Как в эмоциональном плане оно сказалось на команде, забылось ли уже либо, может быть, повлияло в качестве негативного фона?

- Приятного и позитивного здесь мало, но чтобы как-то серьезно повлияло - уверен, что нет.

- Сравнивая сегодняшний стартовый состав с предыдущими турами РПЛ, обращает на себя внимание Голенков. Почему именно он сегодня в старте? Почему предпочли его Николаю Комличенко?

- А до этого вы спрашивали, почему играет Комличенко, а не играет Голенков. То есть, у вас все время будет один и тот же вопрос: почему тот, а не этот. Потому что так решили.

- Это, наверное, зависит и от текущего состояния и от соперника, возможно. Хотелось на этот счет комментарий услышать.

- Наверное.

- Тогда про аль-Аскалани и Комарова, которые в заявке. Каково их состояние, насколько они себя чувствуют, насколько готовы?

- Готовы уже быть как минимум на скамейке. Если понадобятся, то насколько? Понятно, что, наверное, на тайм не готовы, но 20-30 минут, я думаю, что да, вполне.

- По первым турам «Рубин» много пропускает, девять мячей, больше всех в лиге. Это шанс для «Ростова»? Если да, то в чем он состоит?

- Да нет, можно пропускать каждую игру, а потом не пропустить. И наоборот можно забивать в каждой игре, а потом не забить ни одного. Всё зависит от игры, прежде всего и от того, как мы будем играть, а не от того, что «Рубин» много или мало пропускает.