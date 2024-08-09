​Прогноз экспертов на матч «Зенит» – «Динамо»

В субботу, 10 августа, в рамках четвёртого тура чемпионата России по футболу сыграют команды, которые занимают первые две строчки в турнирной таблице РПЛ, питерский «Зенит» и московское «Динамо».

По мнению экспертов букмекерских контор «Зенит» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 61,5%, победа «Динамо» оценена в 17,6%, а вот ничейный исход – 20,9%.

Напомним, что стартовый свисток в матче «Зенит» – «Динамо» прозвучит в 17:30 по московскому времени, а текстовая трансляция поединка состоится на нашем спортивном портале.