Ожегович обжёг «Химки»: «Пари НН» одержал вторую победу подряд

«Химки» сыграли на втором подряд волжском выезде. Против «Пари НН», который в прошлом туре скандально победил в Каспийске.

«Пари НН» на старте сезона потерпел три поражения (в чемпионате плюс в Кубке). От «Рубина», ЦСКА и «Ахмата». Пошли устойчивые слухи о приближающейся отставке Саши Илича. Однако выездная победа над махачкалинским «Динамо» перевела стрелки в другую сторону. Всё внимание на себя забрал судивший тот матч Ян Бобровский, которого все кому не лень обвиняли в предвзятости.

«Химки» тоже успели встретиться с «Динамо» из Махачкалы. В первом туре Премьер-лиги подмосковная команда сыграла с ним вничью. Дальше подопечные Франка Артиги проиграли московскому «Спартаку». После этого пришла пора двух победных матчей «Химок», которые в концовках дожали «Оренбург» в рамках Кубка и «Рубин» внутри чемпионата. Как видим, с «Рубином» тоже обе команды уже сыграли.

В стартовый состав «Пари НН» сходу попал арендованный у «Краснодара» Эктов. У «Химок» впервые в основе вышел Бутта Магомедов, заслуживший это право своими голами на последних минутах. В начале матча Седрик Гогуа едва не привёз мяч в ворота нижегородцев, отдав не совсем точный пас назад Обухову. Слева с углового подал Калинский, а Гоцук головой не попал в ворота.

Падение Руденко в чужой штрафной по итогам контакта с Гоцуком не привело к пенальти в ворота «Пари НН». Подача хозяев справа со штрафного – Каккоев в центре положил корпус и пробил, а мяч забрал Обухов. На семнадцатой минуте от Эктова пошёл заброс по правой зоне, и Ожегович поразил дальний угол. Лайнсмен зафиксирован офсайд, но после видеопроверки решение было изменено – нет «вне игры» (1:0).

Поведя в счёте, «Пари НН» стал концентрироваться на оборонительных действиях. «Химки», наоборот, включили атакующий вариант. Выделялся Заболотный, не раз и не два бивший по чужим воротам. Но всегда ему что-то мешало – то чужой защитник, то вратарь, то собственная неточность. Больше голов до перерыва не было. В конце первого тайма у хозяев из-за травмы заменили Тихого.

Мирзов, неожиданно не игравший у «Химок» со старта, вступил в игру во втором тайме. Бакаева также Артига бросил в бой на замену. Ушли с поля Руденко и Гогуа, то есть схема химчан изменилась. Необходимость отыгрываться диктовала свои условия. Магомедов открылся на правом полуфланге и не попал в дальний угол. Плотный удар Заболотного потащил Медведев. Магомедов со штрафного угодил в перекладину.

Калинский издали не попал в ворота. Но «Пари НН» гораздо больше защищался, чем атаковал. Ориньо со штрафного тоже не попал в ворота перед своей заменой. Мирзов и Глушаков не сделали разницу. Филин ударил головой после подачи со стандарта – Медведев справился. «Химки» потерпели первое выездное поражение в сезоне. «Пари НН» выиграл второй раз подряд и пока догнал по очкам «Спартак» и «Локомотив».

Кирилл Иванцов