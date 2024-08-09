Кирьяков: Мусаев понимает, что его будущее в «Краснодаре» зависит от матча с ЦСКА

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о будущем Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара».

Специалист заявил, что «Краснодар» плохо вошел в сезон, и сейчас Мусаеву нужно очень хорошо подготовить команду к ЦСКА

«Он прекрасно понимает, что его будущее в клубе зависит от этого матча. Интересно, как молодой тренер в такой ситуации и под таким давлением себя проявит», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет завтра, 10 августа. Старт поединка запланирован на 20:00 по столичному времени.