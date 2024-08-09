«Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс ответил на вопрос, может ли бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес вернуться в стан «красно-белых».

1 июля «Спартак» объявил о расставании с 32-летним игроком из-за завершения контракта. На данный момент Промес находится в ОАЭ, где ждет решение суда по возможной экстрадиции в Нидерланды.

— Я думаю, что не вернется.. После тюрьмы он будет не в форме и вряд ли сможет продолжить профессиональную карьеру, — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Промес принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, забил восемь мячей и записал на свой счет восемь ассистов.