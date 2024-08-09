«Ростов» и «Рубин» назвали составы на очный матч РПЛ

Сегодня, 9 августа, «Ростов» примет на своём поле «Рубин» в рамках матча четвёртого тура Российской премьер-лиги.

Пресс-службы команд опубликовали составы перед началом поединка.

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов (вр), Сако, Вахания, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов (к), Уткин, Азнауров, Роналдо, Голенков.

Стартовый состав «Рубина»: Ставер (вр), Рожков, Вуячич (к), Тесленко, Грицаенко, Кабутов, Безруков, Иву, Юкич, Чумич, Даку.

Начало матча между «Ростовом» и «Рубином» запланировано на 20:45 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.