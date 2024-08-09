«Федуна не хватает российскому футболу» — Песьяков

Экс-вратарь «Спартака» Сергей Песьяков поделился комментарием о бывшем президенте «красно-белых» Леониде Федуне.

Песьяков выступал за московский клуб с 2009 по 2017 год.

«Думаю, Федуна не хватает российскому футболу, потому что люди, которые любят эту игру и занимаются ей, всегда нужны», — приводит слова Песьякова Sport24.

Напомним, летом 2022 года Федун принял решение передать все акции «Спартака» компании «Лукойл».

В текущем сезоне «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков в трех турах.

В четвертом туре подопечные Деяна Станковича примут дома «Ахмат».