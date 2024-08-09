Гранат: «Динамо» способно добиться результата в матче с «Зенитом»

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче между «бело-голубыми» и «Зенитом».

«Динамо» вполне способно добиться положительного результата в предстоящем матче, так как «Зенит» не сможет провести весь сезон на таком высоком уровне», — заявил Гранат «Спорт-Экспрессу».

По мнению эксперта, «Зенит» будет оступаться, и первая осечка может случиться уже в игре с «Динамо».

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Динамо» состоится завтра, 10 августа. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult. Начало события — в 17:30 по мск.