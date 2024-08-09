Булыкин: «Матч пройдёт под диктовку «Зенита»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о предстоящем матче между «Зенитом» и «Динамо».

«Этот матч пройдет под диктовку «Зенита». Играют дома и наверняка захотят взять реванш за прошлый год, когда проиграли два раза», — заявил Булыкин Metaratings.

Как считает экс-игрок, у «Динамо» практически нет шансов на набор очков, но футбол хорош своей непредсказуемостью.

Поединок четвертого тура чемпионата России «Зенит» - «Динамо» пройдет 10 августа и начнется в 17:30 по мск.

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