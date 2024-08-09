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Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели рубрика

09 Августа 2024 • 19:02 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, в какой команде может оказаться Александр Соболев, кто может стать следующим главным тренером сборной Англии, и от какого звёздного игрока отказался главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Соболев нашёл новый клуб

Будущее Александра Соболева остаётся туманным. На фоне слухов о желании перейти в «Зенит» форварда недавно отстранили от тренировок в «Спартаке». Есть информация, что вероятность трансфера Соболева в «Зенит» является низкой – позиции клубов далеки друг от друга. Как следствие, футболисту нужно либо налаживать отношения с Деяном Станковичем, либо искать другие варианты. Поговаривают, что Соболев может вернуться в «Крылья Советов». Самарцы плохо начали новый сезон, и подписание форварда могло бы серьёзно помочь команде. Речь может пойти об аренде.

Мбаппе удивил «Реал»

В летнее трансферное окно состав «Реала» пополнил Килиан Мбаппе. Ещё по ходу прошлого сезона в среде фанатов мадридской команды и в прессе обсуждали такой момент, что характер форварда может стать проблемой для «сливочных». В прессе пишут о том, что на сегодняшний день опасения не подтверждаются. В «Реале» впечатлены тем, как ведёт себя Мбаппе – французский футболист сдержан, улыбчив и сосредоточен на работе. Звёздный игрок быстро находит общий язык с одноклубниками, и пока нет никаких признаков того, что Килиан может плохо влиять на раздевалку. Посмотрим, как ситуация будет обстоять по ходу сезона.

Сборная Англии выбрала тренера

В пятницу сборная Англии объявила о назначении Ли Карсли. Специалист, который в последние годы работал с молодёжкой, стал главным тренером национальной команды на временной основе. Очевидно, в Футбольной ассоциации Англии просто сняли напряжение, связанное с тем, что до ближайшего матча осталось меньше месяца, а тренера нет. Теперь боссы английского футбола могут без спешки искать постоянного рулевого.

По слухам, кандидатом номер на пост главного тренера сборной Англии является Маурисио Почеттино. Представителей Футбольной ассоциации привлекает опыт аргентинца – он прекрасно знает английский футбол по работе с «Саутгемптоном», «Тоттенхэмом» и «Челси». Вопрос в том, захочет ли Почеттино работать со сборной.

Гвардиола хочет купить игрока «Реала»

Хулиан Альварес переходит из «Манчестер Сити» в «Атлетико», и Хосеп Гвардиола на последней пресс-конференции не исключил покупку нового нападающего. Поговаривают, что испанский тренер очень хочет видеть в своей команде Родриго из «Реала». После прихода Килиана Мбаппе игровое время бразильца может сократиться, и он наверняка это прекрасно понимает. При этом на сегодняшний день уходить из мадридского клуба Родриго якобы не планирует. «Манчестер Сити» будет сложно убедить форварда пойти на такой шаг уже этим летом. Но в футболе возможно всякое.

«Барселона» отказалась от звёздного игрока

«Барселона» продолжает работу над усилением состава, и спортивный директор клуба Деку прорабатывал вариант с полузащитником Н’Голо Канте. Звёздный француз, который отлично выступил на Евро-2024, попросил своих агентов найти ему команду в Европе, так как в Саудовской Аравии он не прижился. Деку думал о возможной аренде Канте у «Аль-Иттихада», но сделку заблокировал главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик. По имеющейся информации, немец пошёл на такой шаг из-за возраста игрока. Н’Голо уже 33, а Флик настроен делать ставку на молодых футболистов.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Андрей Трунов
09 Августа 2024 в 19:11
Я думал, что Соболев станет киберспортсменом. Будет разрывать всех в Dota 2.
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