ВАР помог «Пари НН» открыть счёт в матче с «Химками»

Стартовый матч четвёртого тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Химками» начался с голевых атак хозяев. На 17-й минуте Огнен Ожегович после передачи из глубины поля ворвался в штрафную с правого края и пробил в дальний угол, однако рефери зафиксировал у нападающего нижегородцев офсайд. После проверки момента на видеоповторах арбитр изменил решение, и гол засчитан.

«Пари НН» повел 1:0 и набирает шесть очков в онлайн-таблице, у соперника - четыре. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.