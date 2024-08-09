Угаров: Никакой интриги в РПЛ не будет

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос о чемпионской гонке в текущем розыгрыше РПЛ.

«Да не будет никакой интриги, я уже говорил об этом — она умерла, не начавшись», — заявил Угаров «РБ Спорту».

По мнению эксперта, борьба будет вестись только за вторую и третью позиции, а «Зенит» может все решить уже в первом круге, если продолжит в том же духе.

После трех сыгранных туров подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в копилке девять очков.

10 августа «Зенит» встретится дома с «Динамо». Начало матча 4-го тура РПЛ запланировано на 17:30 по мск.