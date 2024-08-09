Бояринцев назвал причину высокой результативности Угальде

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о высокой результативности форварда «красно-белых» Манфреда Угальде.

По мнению Бояринцева, в голах Угальде больше заслуги игроков «Спартака», чем Деяна Станковича.

«Появление Барко, который способен давать голевые передачи, положительно повлияло и на Угальде», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Специалист отметил, что при разных партнерах футболист может играть по-разному, ведь Игнатов и Соболев не давали столько передач отрывающемуся Угальде.

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий появился на поле в четырех матчах, в которых забил четыре гола.