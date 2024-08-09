Смородская — о перспективах ЦСКА: «Николич — не волшебник»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, сможет ли ЦСКА Марко Николича навязать борьбу «Зениту».

«Он же не волшебник, состав-то какой, вы же сами знаете. В тройку по силам попасть? Да, конечно», — заявила Смородская «ВсеПроСпорт».

Николич возглавил ЦСКА после окончания прошлого сезона чемпионата России, сменив Владимира Федотова.

На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды Николича семь набранных очков.

10 августа ЦСКА встретится на выезде с «Краснодаром». Старт поединка 4-го тура РПЛ запланирован на 20:00 по мск.