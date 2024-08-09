Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская — о перспективах ЦСКА: «Николич — не волшебник»

09 Августа 2024 • 18:30 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 2.60 X 3.35 2 2.70
Через 23 ч. 50 мин.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, сможет ли ЦСКА Марко Николича навязать борьбу «Зениту».

«Он же не волшебник, состав-то какой, вы же сами знаете. В тройку по силам попасть? Да, конечно», — заявила Смородская «ВсеПроСпорт».

Николич возглавил ЦСКА после окончания прошлого сезона чемпионата России, сменив Владимира Федотова.

На данный момент столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды Николича семь набранных очков.

10 августа ЦСКА встретится на выезде с «Краснодаром». Старт поединка 4-го тура РПЛ запланирован на 20:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ольга Смородская Марко Николич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Августа
19:53
Кирьяков: Мусаев понимает, что его будущее в «Краснодаре» зависит от матча с ЦСКА
18:55
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА РПЛ — 10 августа 2024
18:30
Смородская — о перспективах ЦСКА: «Николич — не волшебник»
18:21
Смородская: «Я фанатка Николича»
18:21
Пономарёв: «Гайч – какой-то Буратино»
18:14
Булыкин: «Краснодар» и дальше будет падать вниз»
17:44
Борис Игнатьев дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
15:56
Мостовой дал прогноз на результат матча «Краснодар» - ЦСКА
13:34
В Турции подтвердили интерес к игроку ЦСКА
10:21
Деменко: «Для Мусаева матч с ЦСКА будет переломным моментом»
08 Августа
22:31
Качественная ставка и прогноз на матч Краснодар — ЦСКА чемпионата России — 10 августа 2024
20:30
Стало известно, в какой европейский чемпионат может уехать Помазун
18:15
Агент Языджи отреагировал на информацию об интересе «Краснодара»
17:50
Жирков не видит в ЦСКА конкурента «Зенита»
17:42
«Краснодар» хотел подписать Языджи
15:09
Бурлак: «Мусаев — один из первых кандидатов на увольнение»
14:41
Ставка и прогноз на точный счёт матча Краснодар — ЦСКА — 10 августа 2024
14:21
Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»
07 Августа
22:07
Канчельскис высказался о возможном переходе Сперцяна в «Наполи»
19:51
Актуальная ставка и прогноз на матч Краснодар – ЦСКА чемпионата России – 10 августа 2024
18:11
Габулов рассказал, при каком условии ЦСКА может бороться за чемпионство
16:40
Акинфеев: «Без Газзаева не было бы нас»
15:19
Дзагоев рассказал, считает ли Козлова самым талантливым игроком РПЛ
12:49
«Наполи» готов подписать Сперцяна при одном условии 1
06 Августа
19:57
Сергей Овчинников: «Тороп сильнее Сафонова»
14:46
РФС отказал Федотову в иске к ЦСКА о выплате 200 миллионов рублей 2
14:03
Масалитин признался, что ему тревожно за оборону ЦСКА
05 Августа
19:33
Деменко предположил, в каком случае Галицкий уволит Мусаева
17:47
Березовский — о Сперцяне в «Лансе»: «Было бы неплохо»
04 Августа
22:53
Ещё один форвард может покинуть ЦСКА
20:52
Круговой — о матче с «Краснодаром»: «Нам нужно реабилитироваться за поражение в Кубке»
20:05
Круговой назвал уход Чалова потерей для ЦСКА
19:46
Наумов: «Для игры в Европе Мусаеву нужно поднять планку»
19:34
Наумов ответил, сможет ли Мусаев заменить Чалова в ЦСКА
19:20
Наумов назвал единственного конкурента «Зенита» за чемпионство
19:09
ЦСКА согласовал новый контракт с Рошей
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне «Спартак» получил предложение по легионеру Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
84 мин
Пари НН Пари НН
Химки Химки
1
0
2.27 3.55 2.85
Видео
09.08.24 в 20:45
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.07 3.45 3.35
Видео
10.08.24 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
1.65 3.85 4.90
Видео
10.08.24 в 17:30
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.52 4.40 5.40
Видео
10.08.24 в 17:30
Оренбург Оренбург
Акрон Акрон
1.91 3.65 3.65
Видео
10.08.24 в 20:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.19 3.40 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Августа
19:53 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: Мусаев понимает, что его будущее в «Краснодаре» зависит от матча с ЦСКА
19:46 · Россия. Премьер-лига
«Промес не вернётся в «Спартак» — Каптейнс
19:38 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Рубин» назвали составы на очный матч РПЛ
19:31 · Россия. Премьер-лига
«Федуна не хватает российскому футболу» — Песьяков
19:22 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Динамо» способно добиться результата в матче с «Зенитом»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Матч пройдёт под диктовку «Зенита»
18:54 · Россия. Премьер-лига
ВАР помог «Пари НН» открыть счёт в матче с «Химками»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Угаров: Никакой интриги в РПЛ не будет
18:39 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев назвал причину высокой результативности Угальде
18:30 · Россия. Премьер-лига
Смородская — о перспективах ЦСКА: «Николич — не волшебник»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Сергей Дурасов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Факел»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Нам очень помогли психологически две победы»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я фанатка Николича»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Гайч – какой-то Буратино»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Хочу, чтобы моя команда выложилась побольше и, наконец, показала победу в домашней игре»
18:14 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Краснодар» и дальше будет падать вниз»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Агент признался, какую зарплату Актюркоглу просил у «Спартака»
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:54 · Россия. Премьер-лига
Глушаков – о Глушенкове в сборной России: «Все вопросы к Карпину»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Глушаков – о Глушенкове: «При всём уважении, играть с мастерами «Зенита» проще, чем в командах нижней восьмёрки»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА
17:37 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – о «Спартаке»: «Выиграли два матча – борьба за чемпионство, проиграют один – будут говорить, что что-то не так» 1
17:25 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Динамо» может навязать борьбу «Зениту»
17:13 · Россия. Премьер-лига
На Сутормина появился новый претендент слухи
17:01 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался от Глебова слухи
Все новости
Рекомендуем